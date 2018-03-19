Раскрыты подробности работы Скрипаля на западную разведку 

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль после переезда в Великобританию продолжил работать на западные спецслужбы. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на знакомого Скрипаля, бизнесмена Валерия Морозова.
В 2011 году Морозов получил политическое убежище в Англии, а в 2017 году познакомился со Скрипалем в русском магазине.
По словам бизнесмена, они разговорились, и Скрипаль рассказал, что раз в месяц ходит в российское посольство «встречаться с друзьями».
По мнению Морозова, Скрипаль продолжал сотрудничать с западными спецслужбами. По его словам, Скрипаль занимался аналитикой и не опасался за свою жизнь. Он мог «спокойно» говорить о том, что встречался с российскими представителями спецслужб.
Ранее газета Financial Times предположила, что Скрипаль сотрудничал с западными разведслужбами и передавал им известную ему информацию об устройстве российских спецслужб, их методах контрразведки и способах вербовки.