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Раскрыты подробности работы Скрипаля на западную разведку
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Раскрыты подробности работы Скрипаля на западную разведку 

Рамблер 1 час назад
Фото: AP Photo / Misha Japaridze
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль после переезда в Великобританию продолжил работать на западные спецслужбы. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на знакомого Скрипаля, бизнесмена Валерия Морозова.
В 2011 году Морозов получил политическое убежище в Англии, а в 2017 году познакомился со Скрипалем в русском магазине.
По словам бизнесмена, они разговорились, и Скрипаль рассказал, что раз в месяц ходит в российское посольство «встречаться с друзьями».
По мнению Морозова, Скрипаль продолжал сотрудничать с западными спецслужбами. По его словам, Скрипаль занимался аналитикой и не опасался за свою жизнь. Он мог «спокойно» говорить о том, что встречался с российскими представителями спецслужб.
Ранее газета Financial Times предположила, что Скрипаль сотрудничал с западными разведслужбами и передавал им известную ему информацию об устройстве российских спецслужб, их методах контрразведки и способах вербовки.
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