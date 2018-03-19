Сотрудники «Дождя» попали в базу «Миротворца»

Сотрудники телеканала «Дождь» попали в базу данных «Миротворца»

"Один из них был организатором правонарушения. Причина — сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым", — говорится в сообщении "Миротворца" странице в Facebook. Три сотрудника телеканала "Дождь" — Александра Перепелова , Владислав Пушкарев и Михаил Рубин попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.