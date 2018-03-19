Сын Каддафи баллотируется в президенты Ливии

Сын бывшего лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства, об этом в понедельник в тунисской столице заявил его представитель Айман Бурас.

"Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", — заявил в ходе транслируемой в социальных сетях пресс-конференции в Тунисе Айман Бурас, называющий себя уполномоченным Сейф аль-Ислама Каддафи по политическим вопросам. В декабре минувшего года представитель семьи Каддафи аль-Хашими ас-Сул сообщил РИА Новости , что сын экс-лидера Ливии "в ближайшие дни объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны".

Ранее глава МИД Правительства нацсогласия Тахир Сияла заявил, что выборы президента Ливии могут пройти в середине 2018 года.

Минувшим летом вооруженная группировка "Абу Бакр ас-Сиддик", почти шесть лет назад захватившая сына лидера Джамахирии и удерживавшая его все эти годы, заявила о том, что Сейф-аль-Ислам был освобожден. Согласно тексту заявления, освобождение знаменитого узника произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией". Где в настоящий момент находится Сейф аль-Ислам, точно не известно. Сторонники Сейфа аль-Ислама Каддафи после сообщений о его освобождении заявили, что он в ближайшее время обратится к ливийскому народу с речью и призовет его к объединению. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) призвал вновь арестовать сына бывшего ливийского лидера, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.