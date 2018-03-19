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Климкин уточнил своё высказывание в адрес Шрёдера
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Климкин уточнил своё высказывание в адрес Шрёдера 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил своё высказывание о санкциях в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
«Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шрёдер. Хотя быть бдительными нужно, чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию», — написал он в Twitter.
Ранее Климкин в беседе с немецким изданием Bild заявил, что ЕС должен рассмотреть план действий в отношении Шрёдера, который, по мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, является «важнейшим лоббистом Путина».
«Важно, чтобы санкции касались не только членов российского правительства и государственных компаний, но и тех, кто продвигает за границей проекты (России. — RT). Герхард Шредер — один из важнейших лоббистов Путина во всём мире. Поэтому нужно изучить, какие действия ЕС здесь может предпринять», — сказал министр.
В конце сентября 2017 года стало известно, что Шрёдера избрали председателем совета директоров российской компании «Роснефть».
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