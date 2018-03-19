Перестановки в правительстве, желчь Макаревича и другие события дня

Главные события понедельника

Российское правительство ждут перестановки

Действующий президент РФ Владимир Путин , побеждающий на выборах главы государства по итогам подсчета 99,75 процента протоколов, заявил, что после инаугурации российское правительство ждут перестановки.

Путин призвал запасников на сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году пребывающих в запасе россиян. Указ опубликован на портале правовой информации.

Читать далее Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие

У Табакова не оказалось имущества

Олег Табаков задолго до смерти переписал все свое имущество на жену Марину Зудину , утверждает « Экспресс-газета ».

Умер Георгий Мосолов

Ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель реактивных самолетов, Герой СССР Георгий Мосолов.

В России создадут "аналог ФБР"

globallookpress.com

Еще одна страна вышлет российских дипломатов

Макаревич назвал россиян "злобными дебилами"

Музыкант Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что с россиянами «происходит что-то ужасное».

Арестована квартира экс-жены Джигарханяна

Столичный суд в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни наложил обеспечительный арест на квартиру в Москве и денежные счета в размере 1 млн рублей, принадлежащие бывшей супруге режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской.

Россия готовит «план Б» для проезда на ЧМ-2018

РИА Новости