Перестановки в правительстве, желчь Макаревича и другие события дня

Российское правительство ждут перестановки
Действующий президент РФ Владимир Путин, побеждающий на выборах главы государства по итогам подсчета 99,75 процента протоколов, заявил, что после инаугурации российское правительство ждут перестановки.
Путин призвал запасников на сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году пребывающих в запасе россиян. Указ опубликован на портале правовой информации.
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Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин пообещал сбрить усы, если блогер Юрий Дудь признает «честность» выборов, сказал он журналистам.
У Табакова не оказалось имущества
Олег Табаков задолго до смерти переписал все свое имущество на жену Марину Зудину, утверждает «Экспресс-газета».
Умер Георгий Мосолов
Ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель реактивных самолетов, Герой СССР Георгий Мосолов.
В России создадут "аналог ФБР"
globallookpress.com
Глава управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Александр Дрыманов заявил, что примерно через год в России создадут единый следственный орган на базе СК, который в СМИ прозвали «российским ФБР».
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Власти Польши задумались о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, принявшей такое решение из-за отравленного экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Макаревич назвал россиян "злобными дебилами"
Музыкант Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что с россиянами «происходит что-то ужасное».
Арестована квартира экс-жены Джигарханяна
Столичный суд в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни наложил обеспечительный арест на квартиру в Москве и денежные счета в размере 1 млн рублей, принадлежащие бывшей супруге режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской.
Россия готовит «план Б» для проезда на ЧМ-2018
РИА Новости
Россия и Белоруссия занялись подготовкой запасного плана для проезда спортсменов, болельщиков и журналистов на Чемпионат мира по футболу 2018 года через белорусскую территорию.