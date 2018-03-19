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Перестановки в правительстве и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Российское правительство ждут перестановки

Действующий президент РФ Владимир Путин, побеждающий на выборах главы государства по итогам подсчета 99,75 процента протоколов, заявил, что после инаугурации российское правительство ждут перестановки.
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Путин призвал запасников на сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году пребывающих в запасе россиян. Указ опубликован на портале правовой информации.
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Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие

Кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин пообещал сбрить усы, если блогер Юрий Дудь признает «честность» выборов, сказал он журналистам.
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У Табакова не оказалось имущества

Олег Табаков задолго до смерти переписал все свое имущество на жену Марину Зудину, утверждает «Экспресс-газета».
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Умер Георгий Мосолов

Ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель реактивных самолетов, Герой СССР Георгий Мосолов.
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В России создадут "аналог ФБР"

globallookpress.com
Глава управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Александр Дрыманов заявил, что примерно через год в России создадут единый следственный орган на базе СК, который в СМИ прозвали «российским ФБР».
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Еще одна страна вышлет российских дипломатов

Власти Польши задумались о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, принявшей такое решение из-за отравленного экс-разведчика Сергея Скрипаля.
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Макаревич назвал россиян "злобными дебилами"

Музыкант Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что с россиянами «происходит что-то ужасное».
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Арестована квартира экс-жены Джигарханяна

Столичный суд в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни наложил обеспечительный арест на квартиру в Москве и денежные счета в размере 1 млн рублей, принадлежащие бывшей супруге режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской.
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Россия готовит «план Б» для проезда на ЧМ-2018

РИА Новости
Россия и Белоруссия занялись подготовкой запасного плана для проезда спортсменов, болельщиков и журналистов на Чемпионат мира по футболу 2018 года через белорусскую территорию.
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