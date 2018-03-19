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Меркель отказалась от санкций против Шредера
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Меркель отклонила предложение Климкина о санкциях против Шредера 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла требование официального Киева о введении санкций против бывшего главы кабмина, 73-летнего Герхарда Шредера.
"Правительство ФРГ, в том числе и канцлер, не видит никакого повода обдумывать подобные предложения", — заявил сегодня на брифинге представитель канцлера Штеффен Зайберт.
Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию Bild предложил ввести санкции против политика из-за его работы на посту главы наблюдательного совета компании "Роснефть" и лоббирования строительства газопровода "Северный поток-2". Как известно, Киев категорически против строительства этого газопровода, который должен стать альтернативой украинской "трубе".
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