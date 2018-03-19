Шерлок, вернись, англичане забыли, как вести следствие!

Шерлок, вернись, у тебя на родине забыли, как вести следствие!

Какой же печальный спектакль разыгрывает последние десять дней наше правительство по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. У всех нас, тех, кто придерживается живых традиций британского парламентаризма, складывается впечатление, что мы вернулись в темные времена 2003 года, когда Тони Блэр заявил, что в Ираке есть оружие массового поражения. Но, что бы ни мнил себе Борис Джонсон, мы сейчас очень далеки от эпохи героизма парламента.

Давайте вспомним о наших лидерах, которые руководили страной в 1914 году и были настоящими образцами осторожности.

Представьте себе, что повлекла бы за собой истерия Терезы Мэй во взрывоопасной ситуации вроде той, что сложилась в августе 1914 года, не говоря уже о Карибском кризисе. Каждый консерватор должен ненавидеть сложившуюся вокруг Джона Кеннеди легенду, однако бостонскому президенту-либералу 1960-х годов можно многое простить с учетом хладнокровия, которое он проявил в той кризисной ситуации. За десять дней Кеннеди вознесся на уровень гигантов прошлого века: он дал отпор давлению со стороны военных (прежде всего ВВС) и ради мира во всем мире не стал пользоваться ошибками противника, оставив Хрущеву возможность для отступления.

Вопросы без ответов Если какой-то парламентарий и выступил достойно в ходе этих дебатов, им был Джереми Корбин (Jeremy Corbyn). Мне искренне жаль, что честь парламента спасает не моя партия, а глава лейбористов . Как можно не признать правоту Корбина, который требует соблюдения международных правил? Нельзя разбрасываться обвинениями такого масштаба (утверждать, что Россия стоит за покушением на территории суверенного государства), не предоставляя при этом доказательств. Но их сейчас нет. Россия совершенно оправданно потребовала представить ей факты. Игра Терезы Мэй и Бориса Джонсона опасна, очень опасна. Если страх взаимного уничтожения ядерным оружием не защищал наш мир от него самого, все это могло бы повлечь за собой серьезный конфликт.

Перед тем, как начать разбираться с причинами такого поведения британского правительства и готовности других европейских правительств последовать за ним, попытаемся понять то, чего нет в официальной позиции. Лорд Балф и прочие согласные с Корбиным парламентарии напоминают о следующих очевидных фактах:

— Зачем России совершать преступление с непредсказуемыми международными последствиями за несколько дней до президентских выборов? В частности, зачем это Владимиру Путину , который, как мне стало известно, был переизбран в первом туре с результатом в 73% голосов?

— Зачем России еще больше подрывать свою репутацию на Западе в год Чемпионата мира по футболу?

— Зачем с ходу отметать следующий факт: у нас нет никаких доказательств того, что подписавшая международные соглашения Россия нарушила свое обязательство прекратить производство химического оружия?

— Зачем говорить аудитории, что только Россия может произвести вещества типа «Новичок», чья формула находится в открытом доступе как минимум десяток лет?

— Зачем России ликвидировать бывшего двойного агента, который уже отсидел в тюрьме и почти десять лет назад подпал под обмен шпионами с США , а затем обосновался в Солсбери?

— Почему никто до сих пор не представил предполагаемого сценария преступления?

Без ответов на все эти вопросы я не могу всерьез воспринимать обвинения, которые прозвучали практически сразу после госпитализации двух жертв. Причин для того, чтобы априори исключать вмешательство России, разумеется, нет, однако заявлять о ее вине еще до появления результатов следствия — откровенно непрофессионально и очень опасно. Элементарно, Джонсон! Опять всему виной Брексит?

Попытаемся разобраться в том, откуда может идти эта истерия:

1. Это может быть прекрасным отвлекающим маневром для Терезы Мэй, которая вынуждена иметь дело с бунтом в своей собственной партии и готовится к жесткому варианту Брексита, так как не сумела провести политические переговоры с ЕС (заседающие в Евросовете главы государств и правительства на самом деле те еще смельчаки и предпочитают прятаться на переговорах за Европейской комиссией ). Госпожа Мэй не сумела добиться для Консервативной партии большинства на прошлых выборах и знает, к какому сильному расколу в ней может привести Брексит. Поэтому она очень рада такой возможности отвлечь внимание. Вы видели, с каким облегчением она обратилась к «простым депутатам», чтобы заткнуть рот Джереми Корбину, когда тот потребовал соблюдения правил дипломатии?

Невыносимое легкомыслие Запада 2. Как мне кажется, у происходящего более глубокие корни. Это касается не только Великобритании , но и всего Запада. Несмотря на неоднократные попытки, у североамериканского и европейского руководства не получилось сбросить Владимира Путина с помощью «цветной революции». Они знают, что не могут пойти в лобовую атаку на Россию, как это было с Ираком, Сербией Ливией , поскольку речь идет о ядерной державе и второй военной державе мира. Как бы то ни было, западные лидеры не могут просто так отступиться. Они не хотят признавать, что без России с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация — прим.ред.) не удалось бы справиться столь быстро. Кроме того, им не по душе, что Путин не допустил хаоса, как в Ираке и Ливии. Не исчез и соблазн подлить масла в не погасший до сих пор огонь сирийской войны. С 2013 года западное руководство без конца твердило, что применение химического оружие стало бы нарушением «красной линии». Барак Обама не стал наносить удары по Асаду после первой атаки, тогда как Дональд Трамп сделал это показным образом (целью стала сирийская авиабаза) после другой. Не получается ли, что британское правительство (у него, как у США и Франции , есть свои люди в Сирии ) ухватилось за возможность увязать Россию с химическим оружием в перспективе возможной эскалации в Сирии? Почему министр иностранных дел России Сергей Лавров посчитал нужным предупредить о возможности провокаций в Сирии, в том числе применения химического оружия под чужим флагом?

Мне совершенно непонятно, почему мое правительство проявляет такое легкомыслие. Русские — великий народ. Именно они внесли самый большой вклад в победу над нацизмом ценой 13 миллионов солдат. Они поглотили все идеологические потрясения ХХ века и стремятся сегодня к стабильности между Европой и Азией. Мне непонятно, почему Великобритания не осознает выгоду от развития торговых отношений с Россией на фоне далеко не самого лучшего течения Брексита (в значительной мере, по вине ЕС). Вместо этого мы подталкиваем Россию к закрытию Британского совета и, возможно, новым санкциям в будущем. Что касается тех, кому не дает покоя путинская власть в стиле Наполеона III, отмечу, что они почему-то молчат об Эрдогане и Си Цзиньпине. Борис, пожалуйста, напиши сценарий получше

Дорогой друг, чтобы закончить на менее мрачной ноте, хочу предложить вашему вниманию более захватывающий шпионский сценарий, чем та история, которой вот уже десять дней потчует нас Борис Джонсон, забывая при этом сообщить новости о пострадавших, Сергее Скрипале и его дочери. Известно ли вам, что российский агент Скрипаль был обменян в ходе операции под кураторством Кристофера Стила (Christopher Steele), того самого человека, который в 2016 году, после ухода из Ми-6, был нанят Демократической партией для поиска предполагаемых связей Трампа с Россией? Вам не кажется, что все это предоставляет по-настоящему широкий простор для воображения, в отличие от теорий заговора из самых что ни на есть низкопробных романов?

Atlantico, Франция