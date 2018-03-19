В Лондоне отрицают связь в делах Глушкова и Скрипаля

В Скотленд-Ярде заявили об отсутствии связи между смертью Глушкова и отравлением Скрипаля

«Я должен подчеркнуть, что мы в ходе расследования пока не обнаружили ничего такого, что указывало бы на связь покушений на убийство в Солсбери, и я хотел бы заверить жителей района Нью-Молден, что никакой угрозы общественному здоровью в связи с данным расследованием нет», — говорится в сообщении. В Скотленд-Ярде заявили, что не наблюдают связи между отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и смертью соратника Бориса Березовского Николая Глушкова . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы отдела полиции Лондона по борьбе с терроризмом Кларка Джарретта. Ранее сообщалось, что Глушкова могли задушить собачьим поводком. О кончине в Лондоне соратника Бориса Березовского стало известно 13 марта.