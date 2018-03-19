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В Лондоне отрицают связь в делах Глушкова и Скрипаля
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В Скотленд-Ярде заявили об отсутствии связи между смертью Глушкова и отравлением Скрипаля 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Reuters
В Скотленд-Ярде заявили, что не наблюдают связи между отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и смертью соратника Бориса Березовского Николая Глушкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы отдела полиции Лондона по борьбе с терроризмом Кларка Джарретта.
«Я должен подчеркнуть, что мы в ходе расследования пока не обнаружили ничего такого, что указывало бы на связь покушений на убийство в Солсбери, и я хотел бы заверить жителей района Нью-Молден, что никакой угрозы общественному здоровью в связи с данным расследованием нет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Глушкова могли задушить собачьим поводком. О кончине в Лондоне соратника Бориса Березовского стало известно 13 марта.
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