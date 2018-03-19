В Германии считают важным диалог с РФ

Германия признаёт необходимость контактов с российской стороной, несмотря на разногласия и критику в адрес России. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт, комментируя итоги президентских выборов в России.
«У нас есть разногласия с Россией, мы критикуем её политику, по некоторым моментам очень жестко. Но контакт с российским руководством, нить диалога, которая не прерывается — всегда очень важны», — приводит ТАСС его слова.
Ранее в Минфине ФРГ призвали Россию раскрыть свои рынки для экономических партнёров.