Ещё
В Германии считают важным диалог с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия считает важным диалог с Россией вопреки разногласиям 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Reuters
Германия признаёт необходимость контактов с российской стороной, несмотря на разногласия и критику в адрес России. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт, комментируя итоги президентских выборов в России.
«У нас есть разногласия с Россией, мы критикуем её политику, по некоторым моментам очень жестко. Но контакт с российским руководством, нить диалога, которая не прерывается — всегда очень важны», — приводит ТАСС его слова.
Ранее в Минфине ФРГ призвали Россию раскрыть свои рынки для экономических партнёров.
16 марта посол Франции Сильви Берманн отметила, что отношения между Москвой и Парижем остаются тесными вопреки разногласиям по некоторым темам.
RT на русском: последние новости
Süddeutsche Zeitung: современные шпионы стали заложниками киноклише На Украине совершил самоубийство подозреваемый в крушении MH17 Актриса Синтия Никсон намерена участвовать в выборах губернатора Нью-Йорка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина459
«Перестаньте нас оскорблять»146
Германия нашла замену российскому газу552
Якубович обратился к Грудинину505
Если завтра война: что России терять в Британии48
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение