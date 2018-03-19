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Тимошенко объяснила шумиху вокруг Савченко
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Тимошенко объяснила пользу шумихи вокруг Савченко для киевской власти 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Ситуация с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко нужна для прикрытия антиукраинских действий власти, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинские шаги, которые делаются… Я считаю это истерией, которая прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищением украинской собственности», — цитирует Тимошенко «Интерфакс-Украина».
Напомним, 16 марта Надежда Савченко заявила, что готова вернуть президенту Украины Петру Порошенко звезду «Героя Украины». До этого генпрокуратура Украины заподозрила Савченко в подготовке теракта в Верховной раде. Как сообщила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко, что авченко якобы вывели из зала парламента из-за «признаков угрозы». По сообщениям источников, Савченко якобы принесла в Раду гранаты и пистолет.
В свою очередь Савченко опровергла информацию о том, что ее вывели из зала заседаний, добавив, что очень многие депутаты приходят в украинский парламент с оружием. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Савченко на Украине из «героини» превратилась в «террористку».
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