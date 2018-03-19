Украину возмутил «нелегальный» немецкий депутат в Крыму

Посла Украины возмутил «нелегально пробравшийся» в Крым немецкий депутат

"Призываем федеральное правительство, наконец, запретить такие вояжи немецких граждан", — написал Мельник. Визит парламентария в Крым возмутил украинского дипломата: он назвал его "очередным политическим авантюристом" и заявил, что на полуостров тот "пробрался нелегально".

Полуостров уже неоднократно посещали парламентские делегации из Европы. Так, в феврале в Крым прибыла делегация немецких депутатов, в состав которой вошли представители партии "Альтернатива для Германии". На Украине против них возбудили уголовное дело.