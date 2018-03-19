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Украину возмутил «нелегальный» немецкий депутат в Крыму
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Посла Украины возмутил «нелегально пробравшийся» в Крым немецкий депутат 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
В Крым приехал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Эйме. Об этом написал в Twitter посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
Визит парламентария в Крым возмутил украинского дипломата: он назвал его "очередным политическим авантюристом" и заявил, что на полуостров тот "пробрался нелегально".
"Призываем федеральное правительство, наконец, запретить такие вояжи немецких граждан", — написал Мельник.
Полуостров уже неоднократно посещали парламентские делегации из Европы. Так, в феврале в Крым прибыла делегация немецких депутатов, в состав которой вошли представители партии "Альтернатива для Германии". На Украине против них возбудили уголовное дело.
Ранее председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в Германии Андреас Маурер рассказал, что неоднократные претензии Мельника вызвали недовольство Берлина. Немецкие власти указали послу, что ему не следует "вмешиваться во внутренние дела Германии".
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