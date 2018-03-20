«Новичок» попал в машину Скрипаля у кладбища

По данным «МК», сын бывшего разведчика Александр скончался 1 марта прошлого года, поэтому «вполне возможно, что с раннего утра Сергей и Юлия ездили именно на кладбище».

Газета опубликовала спутниковый снимок расположенной у кладбища парковки. «МК» отмечает, что это «весьма уединенной место, окруженное зеленью», где злоумышленникам было бы проще совершить задуманное.

Однако пока точно неизвестно, где находился BMW Скрипаля с 09:15 до 13:30 4 марта. Издание усомнилось в том, что отец и дочь провели на кладбище два-три часа.

Если машину обработали на парковке у кладбища, то от момента, когда Скрипали могли сесть в «отравленный» BMW, до потери ими сознания прошло около четырех часов. По версии «МК», столько времени веществу могло потребоваться из-за того, что забор воздуха в BMW включился не сразу или работал с «нарастающей интенсивностью».

По данным The Telegraph, военные забрали на экспертизу не только BMW Скрипаля, но и машину, на которой его дочь забрали из Хитроу. Домой к отцу вечером 3 марта ее отвез Росс Кэссиди, один из ближайших друзей Скрипаля. Ранее СМИ писали, что отравляюще вещество могли подложить в багаж женщины (пропитать им одежду, косметику или подарок для отца).

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании . В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают.

Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.