Süddeutsche Zeitung: современные шпионы стали заложниками киноклише

В современном мире кинематограф оказывает на реальность всё большее влияние, пишет Süddeutsche Zeitung. Это касается и того, как действуют агенты спецслужб, чьи операции всё больше напоминают классические шпионские триллеры. Достаточно взглянуть на дело Скрипаля и разбирательства по поводу «российского вмешательства» в американские выборы, рассказывает автор статьи.

Если сцена из новостей, где отравленный нервно-паралитическим газом двойной агент Сергей Скрипаль сидит на скамейке в парке, кажется вам знакомой, то в этом нет ничего удивительного, ведь это одно из самых распространённых клише в кинематографе, пишет Süddeutsche Zeitung. В таких местах агенты из фильмов регулярно проводят тайные встречи и иногда один из её участников погибает, как в фильме Альфреда Хичкока «Дурная слава» или Стивена Спилберга — «Мюнхен», поясняет автор статьи.

До недавних пор реальные спецслужбы отличало от вымышленных то, что они действительно старались действовать скрытно, продолжает журналист. Только в кино агенты ставили с ног на голову целые города и проводили масштабные полицейские операции, которые ну просто нельзя не заметить. Однако недавние события в Великобритании , связанные с отравлением Скрипаля, а также расследования, касающиеся вмешательства в американские выборы, выглядят иначе. У некоторых может сложиться впечатление, что в этих случаях вымысел наложил отпечаток на реальность, констатирует автор.

Недавно произошли и другие странные события, которые говорят о том, что некоторые шпионы определённо пересидели в кинотеатрах, продолжает издание. Адвокат Наталья Весельницкая , которая в ходе выборов в США встречалась с сыном Дональда Трампа для предоставления ему компромата на конкурентку его отца Хиллари Клинтон , напоминает «классического злодея» из фильма про Бонда. Также автор приводит в качестве примера тайную встречу на Сейшельских островах, участниками которой стали глава частной охранной фирмы, представлявший команду Трампа, и «эмиссар» Москвы

Всё это очень похоже на шпионские триллеры, заключает издание. Иногда действительно так случается, что «реальность имитирует вымысел». В качестве примера автор приводит американские фильмы о гангстерах начала XX века. Съёмки своей картины «Мушкетёры Свиной аллеи» Дэвид Уорк Гриффит проводил в том районе Нью-Йорка , где впоследствии вырос известный американский гангстер Аль Капоне. И он определённо смотрел эту киноленту, ведь одевался точь-в-точь как один из её персонажей.

С тех пор вымышленные мафиози служили прототипами для настоящих преступников, продолжает издание. В своём романе-репортаже «Гоморра» итальянский писатель и журналист Роберто Савиано рассказал о том, как в Италии набирает популярность как раз та эстетика, которую создал в своём фильме «Крёстный отец» Фрэнсис Форд Коппола. К тому же именно после показа киноленты выражение «крёстный отец» вошло в обиход. А криминальный босс Лучано Леджо после задержания вёл себя так, как будто в него вселился Марлон Брандо, рассказывает автор.

Сам принцип публичных выступлений в криминальной среде кажется странным, отмечает издание. Тот, кто выставляет себя напоказ, хочет, чтобы его увидели, иначе в выступлении нет смысла. К примеру, оригинальный стиль, который придумал себе Аль Капоне, сделал его узнаваемым и в некотором роде даже звездой. Впрочем, вполне возможно, он вёл себя так умышленно. Это был некий элемент устрашения, полагает автор.

К тому же кинокартины иногда служат «стимуляторами», продолжает Süddeutsche Zeitung. Нередко в СМИ появляются кадры с африканскими детьми-солдатами, которые, как Рембо (фильмы о нём они, естественно, видели), позируют в майках, повязках и с оружием. В своей книге «Морпехи» бывший американский солдат Этони Суоффорд рассказал о том, что во время войны в Персидском заливе он с однополчанами постоянно смотрел такие фильмы, как «Апокалипсис сегодня» и «Цельнометаллическая оболочка», чтобы «ввести себя в боевое состояние». И это киноленты, создатели которых в действительности рассчитывали на совершенно иной эффект и пытались скорее вызвать отвращение от войны, отмечает автор материала.