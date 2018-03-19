ЕС поддержал наказание России

Руководство Европейского союза выразило солидарность с санкциями Великобритании против России в связи с делом об отравлении шпиона Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕС.
Согласно документу, Евросоюз выражает «безоговорочную солидарность» с усилиями Соединенного Королевства наказать виновных в отравлении бывшего полковника ГРУ.
Ранее СМИ сообщили, что солидарность с Британией в «наказании» России обсуждают в Польше. Местные власти могут выслать из страны российских дипломатов.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, а также в создании угрозы для жизней других жителей британского города Солсбери. В связи с этим Лондон принял решение в течение недели выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку, не отправлять ни одно официальное лицо на Чемпионат мира и отменить приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в британскую столицу. Кроме того, Мэй пригрозила России заморозкой ее госактивов при условии, что Великобритании станет известно об их использовании против безопасности страны, а также ужесточением таможенного контроля и контроля за частными самолетами.
Сегодня победивший на выборах президента России Владимир Путин назвал подобные обвинения «полной чушью», «бредом» и «нонсенсом», а также подчеркнул, что Россия готова обсуждать и преодолевать «сложности» в отношениях с другими странами, в том числе и ухудшение российско-британских отношений из-за дела Скрипаля.