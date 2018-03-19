Ещё
Абэ призвал Путина разобраться в деле Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абэ призвал Путина разобраться в деле Скрипаля 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин обсудили по телефону инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери, говорится в сообщении японского МИД.
"Стороны обменялись мнениями относительно инцидента с бывшим сотрудником ГРУ в Великобритании. Премьер-министр Японии подчеркнул, что использование химического оружия является неприемлемым и что необходимо установить конкретные факты по делу", — отмечается в сообщении.
Экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".
РИА Новости: последние новости
Аббас назвал посла США в Израиле "сыном собаки" Актриса из "Секса в большом городе" поборется за пост губернатора Нью-Йорка Трамп хочет усилить наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина459
«Перестаньте нас оскорблять»146
Германия нашла замену российскому газу552
Якубович обратился к Грудинину505
Если завтра война: что России терять в Британии48
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение