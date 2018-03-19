Абэ призвал Путина разобраться в деле Скрипаля 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин обсудили по телефону инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери, говорится в сообщении японского МИД.
"Стороны обменялись мнениями относительно инцидента с бывшим сотрудником ГРУ в Великобритании. Премьер-министр Японии подчеркнул, что использование химического оружия является неприемлемым и что необходимо установить конкретные факты по делу", — отмечается в сообщении.
Экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".