Украина хочет задушить «Северный поток — 2»

По его мнению, недавнее усиление «информационной поддержки политической атаки» на «Северный поток — 2» неслучайно. Например, на этой неделе была «вброшена» новость о чуть ли не отмене «Газпромом» строительства трубопровода «Турецкий поток» из-за невозможности договориться с турками.

«В украинских СМИ третий день праздник со слезами на глазах», — пишет он.

Между тем позже выяснилось, что «Газпром» ликвидирует не «Турецкий поток», а лишь трубы отмененного Болгарией «Южного потока».

Еще одна «сенсация» посвящена газопроводу Eugal — немецкому продолжению «Северного потока — 2». СМИ сообщают, что на полную мощность он заработает лишь к 2020 году, что якобы ставит «Газпром» перед необходимостью заключать с Украиной новое транзитное соглашение.

Однако, напоминает писатель, «Газпром» уже не один раз сообщал Еврокомиссии о готовности «по ее просьбе» сохранить транзит через Украину 15-30 миллиардов кубометров газа в год.

«"Северный поток — 2" опасен для "заокеанских партнеров" не как текущий, а именно как перспективный стратегический проект», — уверен Лекух.

По его словам, «партнеры» планируют замещать выпадающие объемы российского газа своим, однако не могут сделать это сразу из-за их величины.