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Украина хочет задушить «Северный поток — 2»
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Украина хочет задушить «Северный поток — 2» 

Рамблер 56 минут назад
Фото: ТАСС
Украина готовится «задушить» российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2». Об этом в своей колонке для РИА Новости заявил писатель Дмитрий Лекух.
По его мнению, недавнее усиление «информационной поддержки политической атаки» на «Северный поток — 2» неслучайно. Например, на этой неделе была «вброшена» новость о чуть ли не отмене «Газпромом» строительства трубопровода «Турецкий поток» из-за невозможности договориться с турками.
«В украинских СМИ третий день праздник со слезами на глазах», — пишет он.
Между тем позже выяснилось, что «Газпром» ликвидирует не «Турецкий поток», а лишь трубы отмененного Болгарией «Южного потока».
Еще одна «сенсация» посвящена газопроводу Eugal — немецкому продолжению «Северного потока — 2». СМИ сообщают, что на полную мощность он заработает лишь к 2020 году, что якобы ставит «Газпром» перед необходимостью заключать с Украиной новое транзитное соглашение.
Однако, напоминает писатель, «Газпром» уже не один раз сообщал Еврокомиссии о готовности «по ее просьбе» сохранить транзит через Украину 15-30 миллиардов кубометров газа в год.
«"Северный поток — 2" опасен для "заокеанских партнеров" не как текущий, а именно как перспективный стратегический проект», — уверен Лекух.
По его словам, «партнеры» планируют замещать выпадающие объемы российского газа своим, однако не могут сделать это сразу из-за их величины.
Накануне глава пресс-службы Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что компании, сотрудничающие с Россией при строительстве «Северного потока — 2», могут стать жертвами американских санкций. По ее словам, Соединенные Штаты против строительства российского газопровода, так как он «подорвет» энергетическую безопасность и стабильность Европы, а также даст России «еще одно средство для оказания давления» на нее.
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