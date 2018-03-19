Джонсон выступил с новыми обвинениями против РФ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, говоря о деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обвинил Россию в попытке спрятать иголку в стоге сена.
"Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания", — заявил Джонсон журналистам в Брюсселе, прямую трансляцию выступления вел сайт Еврокомиссии.
Он также заявил, что опровержения России обвинений в отравлении Скрипаля и его дочери звучат все более абсурдно.
"Российские опровержения звучат все более абсурдно. То они говорят, что никогда не производили (газ) "Новичок", то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом они говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США или даже Великобританию", — заявил Джонсон.
Он напомнил, что в понедельник в Великобританию приедут эксперты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), которые будут исследовать пробы отравляющего вещества. Проверка результатов исследования, как ожидается, займет минимум две недели.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Он подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса об отравлении Скрипаля, в субботу заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". По ее словам, эти страны — Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, "по поводу США тоже надо ставить вопрос".
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".