Джонсон выступил с новыми обвинениями против РФ

"Российские опровержения звучат все более абсурдно. То они говорят, что никогда не производили (газ) "Новичок", то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом они говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США или даже Великобританию", — заявил Джонсон.

Он также заявил, что опровержения России обвинений в отравлении Скрипаля и его дочери звучат все более абсурдно.