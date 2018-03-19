Джонсон рассказал о «русской стратегии» в деле Скрипаля

Джонсон рассказал о классической «русской стратегии» в деле Скрипаля

«Сначала они говорят, что никогда не производили «Новичок», потом говорят, что они его производили, но все запасы были уничтожены. Затем они снова говорят, что они его производили и уничтожили все запасы, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехия, Словакию, США и даже Британию», — добавил он. Джонсон выразил мнение, что все опровержения со стороны России становятся всё более абсурдными.

Ранее в российском МИД подчеркнули, что Россия и Советский Союз никогда не проводили исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок».

В ведомстве также рассказали, что вещество могло быть разработано на территории Чехии, Словакии, Британии, Швеции или, вероятно, в США.