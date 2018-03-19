Джонсон рассказал о «русской стратегии» в деле Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил, что Россия «пытается спрятать иголку» в стоге сена. «Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — цитирует Business Insider главу МИД.
Джонсон выразил мнение, что все опровержения со стороны России становятся всё более абсурдными.
«Сначала они говорят, что никогда не производили «Новичок», потом говорят, что они его производили, но все запасы были уничтожены. Затем они снова говорят, что они его производили и уничтожили все запасы, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехия, Словакию, США и даже Британию», — добавил он.
Ранее в российском МИД подчеркнули, что Россия и Советский Союз никогда не проводили исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок».
В ведомстве также рассказали, что вещество могло быть разработано на территории Чехии, Словакии, Британии, Швеции или, вероятно, в США.
18 марта российский президент Владимир Путин, комментируя дело Скрипаля, заявил, что Россия не обладает подобными средствами, а всё химическое оружие было уничтожено под контролем международных наблюдателей.