Польша считает выборы президента РФ в Крыму незаконными

МИД Польши считает выборы президента России в Крыму незаконными

«Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Таким образом, президентские выборы на полуострове, проведённые властями России, не могут считаться законными», — говорится в сообщении. МИД Польши считает проведение выборов президента России в Крыму незаконным. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что проведение выборов в Крыму является свидетельством «пренебрежения Кремля к основополагающим документам».