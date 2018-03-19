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Польша считает выборы президента РФ в Крыму незаконными
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МИД Польши считает выборы президента России в Крыму незаконными 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
МИД Польши считает проведение выборов президента России в Крыму незаконным. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
«Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Таким образом, президентские выборы на полуострове, проведённые властями России, не могут считаться законными», — говорится в сообщении.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что проведение выборов в Крыму является свидетельством «пренебрежения Кремля к основополагающим документам».
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