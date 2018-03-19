Еще одна страна вышлет российских дипломатов

СМИ: Польша хочет выслать российских дипломатов из солидарности с Лондоном

Польша обсуждает возможность высылки из страны российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, в Варшаве также обдумывают введение санкций в отношении Москвы, которые будут нацелены на российские компании и чиновников. Отмечается, что дискуссии по этому вопросу начались еще на прошлой неделе, но решение откладывали до получения результатов президентских выборов в России.

Источники газеты сообщили, что, с точки зрения польского правительства, лучшим вариантом стали бы совместные действия против России на уровне ЕС. Если европейским правительствам не удастся согласовать единый ответ, Варшава может ввести собственные ограничительные меры против Москвы.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что Варшава попытается убедить Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2" на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, инцидент в Солсбери дает повод "задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия".

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако доказательств в пользу этой версии до сих пор не обнародовано. Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке в недельный срок 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.