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Киев прокомментировал появление на ТВ карты без Крыма
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Вице-премьер Украины прокомментировал появление на ТВ карты страны без Крыма 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в твиттере заявил, что появление сразу на двух украинских телеканал изображения карты Украины без Крыма является "чьей-то целенаправленной работой".
"Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, то это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа. Я не верю в такие технические ошибки", — написал Кириленко.
Ранее украинский телеканал СТБ принес извинения своим зрителям за демонстрацию карты страны без Крыма в ходе показа программы "Холостяк".
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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