Киев прокомментировал появление на ТВ карты без Крыма

Вице-премьер Украины прокомментировал появление на ТВ карты страны без Крыма

"Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, то это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа. Я не верю в такие технические ошибки", — написал Кириленко. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в твиттере заявил, что появление сразу на двух украинских телеканал изображения карты Украины без Крыма является "чьей-то целенаправленной работой".

Ранее украинский телеканал СТБ принес извинения своим зрителям за демонстрацию карты страны без Крыма в ходе показа программы "Холостяк".