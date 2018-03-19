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Трамп потребовал применять казнь для наркоторговцев
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Трамп заявил о необходимости применения смертной казни для наркоторговцев 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Борьба с наркотиками должна быть жесткой и включать в себя применение высшей меры наказания за их распространение, в противном случае это трата времени. Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления в штате Нью-Гэмпшир, посвященного опиоидному кризису.
"Дилер ли вы, доктор или перевозчик, производитель — если вы нарушаете закон и нелегально продаете эту смертоносную отраву, то мы найдем вас, арестуем и заставим отвечать, — сказал американский лидер. — Мы будем вести себя очень жестко с этими наркоторговцами, и я намерен выиграть эту битву".
"Если мы не будем вести себя жестко с наркоторговцами, то мы будем тратить время впустую. И эта жесткость включает в себя смертную казнь", — продолжил глава государства, заметив, что лично он сам не может согласиться с мнением о неготовности страны к таким мерам.
Трамп напомнил, что в октябре прошлого года в связи с опиоидным кризисом в сфере здравоохранения был объявлен режим чрезвычайного положения. "С того момента мы работали с Конгрессом над тем, чтобы по меньшей мере $6 млрд дополнительно были направлены в 2018-м и в 2019 году на борьбу с опиоидным кризисом. Мы будем тратить больше денег на борьбу с опиоидным кризисом, чем когда-либо", — заверил он.
Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не предпринять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.
Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом в стране и 26 октября присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, что предусматривает принятие комплекса мер для оказания помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке.
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