В ФРГ не нашли оснований для санкций против Шредера

Германия не увидела оснований для введения санкций против Шредера

Правительство Германии не намерено вводить санкции против экс-канцлера страны Герхарда Шредера . Об этом сообщает Neue Burher Zeitung со ссылкой на Dpa , которое приводит заявление официального представителя кабинета Штеффена Зайбера. «Федеральное правительство, в том числе канцлер, не видит причин принимать такие меры», — сказал он. Комментируя выдвижение Шредера председателем совета директоров «Роснефти» в 2017 г., действующий канцлер Ангела Меркель заявляла, что «так не делают».

18 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Bild призвал вводить «санкции против тех, кто продвигает проекты [президента России Владимира ] Путина за рубежом». Шредера он назвал «самым важным лоббистом для Путина во всем мире» и предложил «изучить, как ЕС может действовать в этой ситуации».

В 2005 г. после ухода с поста канцлера Германии Шредер возглавил наблюдательный совет проекта «Северный поток», совет компании «Северный поток — 2» и совет директоров «Роснефти». Проект подвергся жесткой критике со стороны Киева за то, что обеспечил России прямой доступ на рынок Западной Европы, без транзитного участия Украины. Шредер делал акцент на важности коммерческой составляющей проекта для европейских компаний и потребителей. В американских санкциях против России видел желание Вашингтона блокировать российские газовые поставки в ЕС, чтобы у США была возможность поставлять на этот рынок более дорогой сланцевый газ.

Некоторые немецкие политики присоединились к критике экс-канцлера. Так, член ХДС, депутат Европарламента Эльмар Брок увидел «скандал» в том, что «бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина». А депутат от «Зеленых» Цем Оздемир заявил, что Шредер «мутировал в пропагандиста Путина».