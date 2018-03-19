Украина призвала ЕС ввести санкции в отношении Шредера

"Почему я должен (пересматривать отношение к Путину)? Это основано на личной дружбе. Это меньше всего связано с политикой. Скорее всего, это отношение людей друг к другу. Я не собираюсь этого менять. Я вынужден иметь дело с критикой, которую я испытываю в Германии. Это для меня не проблема", — заявил немецкий политик в фильме "Путин".

Ранее Шредер сообщил, что не станет пересматривать свое отношение к Владимиру Путину, несмотря на связанную с этим критику в Германии в свой адрес.