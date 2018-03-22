Адвокат Трампа подал в отставку, сообщили СМИ

Ведущий адвокат президента США Дональда Трампа по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы Джон Дауд подал в отставку в четверг, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из источников отметил, что Дауд, который возглавил команду юристов президента в прошлом году, хотел подать в отставку несколько раз за последние несколько месяцев и пришел к выводу, что Трамп все больше пренебрегает его советами.

Как пишет издание, Трамп настаивал на том, чтобы самому участвовать в допросе команды спецпрокурора Роберта Мюллера , хотя адвокат называл это плохой идеей.

Ранее в четверг комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за завершение и публикацию расследования по вопросу вмешательства РФ в выборы в США, комитет планирует также выпустить рекомендации по итогам данного разбирательства.