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Адвокат Трампа подал в отставку
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Адвокат Трампа подал в отставку, сообщили СМИ 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: AP Photo / Richard Drew
Ведущий адвокат президента США Дональда Трампа по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы Джон Дауд подал в отставку в четверг, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Один из источников отметил, что Дауд, который возглавил команду юристов президента в прошлом году, хотел подать в отставку несколько раз за последние несколько месяцев и пришел к выводу, что Трамп все больше пренебрегает его советами.
Как пишет издание, Трамп настаивал на том, чтобы самому участвовать в допросе команды спецпрокурора Роберта Мюллера, хотя адвокат называл это плохой идеей.
Ранее в четверг комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за завершение и публикацию расследования по вопросу вмешательства РФ в выборы в США, комитет планирует также выпустить рекомендации по итогам данного разбирательства.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
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