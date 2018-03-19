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Вслед за Трампом встретиться с Ким Чен Ыном захотел премьер-министр Японии
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Вслед за Трампом встретиться с Ким Чен Ыном захотел премьер-министр Японии 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Япония попросила власти Южной Кореи помочь проведению встречи на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают РИА Новости.
«Правительство Японии попросило Республику Корея стать посредником для проведения встречи премьера Абэ и председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына», — говорится в сообщении.
9 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном. Как стало известно позже, встреча должна состояться в конце мая.
5 и 6 марта Пхеньян посетила южно-корейская делегация во главе с заместителем министра объединения и спецпосланника президента Южной Кореи Чхун Ы Ёном. Стороны обсуждали вопросы улучшения отношений, обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.
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