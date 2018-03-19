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Почему покончил с собой «виновник гибели MH-17»
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«Проклятая должность»: почему покончил с собой «виновник гибели MH-17» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Адміністрація Президента України / Facebook
Украинский летчик Владислав Волошин, о самоубийстве которого стало известно 19 марта, в последние три месяца жизни руководил областным коммунальным предприятием «Николаевский международный аэропорт». Об этом сообщает украинское издание «Вести».
Издание называет эту должность «проклятой»: предшественник Волошина Михаил Галайко потерял должность после попытки дать взятку в 2,5 миллиона гривен (около 5,4 миллиона рублей) губернатору Николаевской области Алексею Савченко за продление трудового договора.
При этом Волошин, по данным «Вестей», наоборот, не хотел оставаться в кресле директора и пытался уволиться. СМИ писали, что контракт с Волошиным продлили, не уведомив его, за несколько дней до самоубийства.
Издание «НикВести» опубликовало переписку Волошина, предположив, что причиной случившегося стал рабочий конфликт. В ходе той переписки летчик заявил, что «уже бы свалил, но за спиной 100 человек, которые останутся без работы». Двадцать первого февраля Волошин рассказал своему собеседнику, что его уже неделю «не покидают суицидальные наклонности».
СМИ писали, что Волошин совершил попытку суицида у себя дома. Его пытались спасти, госпитализировали, однако летчик скончался по дороге в больницу. Его родственники рассказали журналистам, что Волошина «угнетали проблемы», связанные с реконструкцией Николаевского аэропорта.
До назначения на пост директора аэропорта Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Из армии он уволился «по семейным обстоятельствам», получил орден «За мужество» ІІІ степени. Имя Волошина упоминается в показаниях украинского военного, проходящего в России свидетелем по делу о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing. По словам свидетеля, лайнер могли сбить из самолета Волошина.
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