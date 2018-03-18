Националисты устроили митинг у посольства России в Киеве

В Киеве полиция перекрыла Воздухофлотский проспект из-за митинга националистов, который проходит у посольства России , сообщает телеканал «112 Украина»

Митингующие держат в руках флаги различных националистических организаций. Проспект перекрыт с двух сторон. «Нацгвардия работает непосредственно у самого дипломатического учреждения, поскольку на них возложена обязанность охраны дипломатических и консульских учреждений.