Националисты устроили митинг у посольства России в Киеве 

В Киеве полиция перекрыла Воздухофлотский проспект из-за митинга националистов, который проходит у посольства России, сообщает телеканал «112 Украина».
Митингующие держат в руках флаги различных националистических организаций. Проспект перекрыт с двух сторон. «Нацгвардия работает непосредственно у самого дипломатического учреждения, поскольку на них возложена обязанность охраны дипломатических и консульских учреждений.
Мероприятия продлятся до особого распоряжения», — сообщил директор департамента коммуникации МВД Украина Артем Шевченко.
Ранее российское посольство в Киеве сообщило, что полиция не пускает желающих проголосовать на выборах президента России к зданию.
«Окрестные кварталы патрулируются усиленными нарядами полиции. Российских граждан в посольство не допускают. Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно», —говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии в Twitter.