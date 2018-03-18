НАТО изменит подход к России на фоне отравления Скрипаля

Сергея Скрипаля. "Инцидент в Солсбери — это, прежде всего, пример той картины, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет: Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной", — заявил он в интервью Welt. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости нового подхода в отношении России на фоне отравления экс-полковника ГРУ

По словам Столтенберга, эта ситуация показывает, что существуют дополнительные "угрозы" со стороны России, на которые альянсу необходимо найти "ответы". Он также добавил, что НАТО опасается перехода России от стандартных вооружений к ядерным и отметил, что в связи с этим государствам-членам альянса необходимо будет улучшить свою обороноспособность.

"Мы должны быть бдительны и решительны", — заключил он. Столтенберг полагает, что канцлер Германии Ангела Меркель и другие руководители стран НАТО пересмотрят свой подход в отношении России.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.