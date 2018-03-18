Ещё
НАТО изменит подход к России на фоне отравления Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО изменит подход к России на фоне отравления Скрипаля 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: AP Photo / Andreea Alexandru
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости нового подхода в отношении России на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Инцидент в Солсбери — это, прежде всего, пример той картины, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет: Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной", — заявил он в интервью Welt.
По словам Столтенберга, эта ситуация показывает, что существуют дополнительные "угрозы" со стороны России, на которые альянсу необходимо найти "ответы". Он также добавил, что НАТО опасается перехода России от стандартных вооружений к ядерным и отметил, что в связи с этим государствам-членам альянса необходимо будет улучшить свою обороноспособность.
Столтенберг полагает, что канцлер Германии Ангела Меркель и другие руководители стран НАТО пересмотрят свой подход в отношении России.
"Мы должны быть бдительны и решительны", — заключил он.
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.
В Лондоне поспешили обвинить в покушении Москву, не приводя при этом никаких доказательств. Российская сторона категорически отрицает заявления британских властей. Посольство в Лондоне направляло в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования инцидента в Солсбери, а также запросило доступ к материалам дела. Великобритания на запрос дипломатов так и не ответила.
РИА Новости: последние новости
Климкин предложил устроить британских дипломатов, которых вышлют из России Финская делегация пожаловалась на угрозы из-за визита в Крым Украинский телеканал показал карту с исчезнувшим Крымом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве85
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина245
ЦИК: Путин лидирует на выборах1777
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение