«Это будет концом Евросоюза»

Пушков ответил Порошенко на слова о вступлении Украины в ЕС

«Порошенко угрожает, подобно Атилле (Аттила — прим. «Газета.Ru»), ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный», — написал сенатор в своем твиттере. Член Совета федерации Алексей Пушков предостерег Евросоюз от принятия в свой состав Украины. Это стало ответом на ряд высказываний президента Украины Петра Порошенко о скором присоединении его страны к европейской семье.

«В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина», — указал политик. В субботу 17 марта Порошенко анонсировал вступление Украины в ЕС, передает RT.

«Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе», — прокомментировала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Неделей ранее Украина обрела статус «страны-аспиранта» в НАТО.

Геращенко добавила, что 9 марта в ходе встречи вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер обсуждался «именно этот вопрос».

Грузия и В пресс-службе Североатлантического альянса, в свою очередь, заявили, что на сегодня, помимо Украины, еще три страны-партнера задекларировали свое желание вступить в НАТО — Босния и Герцеговина Македония . Процесс расширения военно-политического блока, отметили в альянсе, не представляет собой угрозы для других государств — он направлен исключительно на объединение Европы, поддержание стабильности, свободы и демократии.

Порошенко поприветствовал решение альянса. «Приветствую важное, долгожданное и логичное решение НАТО повысить уровень амбиций Украины в отношении альянса», — сообщил он на своей странице в фейсбуке.

«Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с генеральным секретарем НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США. Наша следующая амбиция — План действий по членству для Украины», — отметил украинский лидер. Данное решение, убежден Порошенко, говорит о реальном состоянии отношений Украины и военно-политического блока.

Стоит отметить, что речи о вступлении в НАТО пока не идет. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что статус «страны-аспиранта» НАТО свидетельствует не о получении конкретного места в альянсе, а о признании желания Украины войти в состав блока.

«Сегодняшняя Украина пока не имеет шансов стать членом ЕС и НАТО, но будущая Украина при помощи наших друзей обязательно заслуживает этого», — сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в феврале. При этом на Украине признают, что страна пока не соответствует критериям вступления как в НАТО, так и в Евросоюз.

Кроме того, вступлению в Евросоюз мешает внутренняя политика Украины. Так, в феврале министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил украинское правительство в реализации националистических идей: в воспрепятствовании меньшинствам учиться на родном языке и говорить на своем родном языке.

Глава внешнеполитического ведомства припомнил в этой связи закон «Об образовании», а также ряд поджогов штаб-квартиры Общества венгерской культуры Закарпатья.

Сийярто заявил, что в правовом государстве такое невозможно, и пообещал всячески препятствовать стремления Украины к интеграции с ЕС, пока права меньшинств не будут восстановлены.

«Предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко», — указывалось в заявлении ЕК. Тем временем Украина продолжает получать денежные транши из Европы. В пятницу 9 марта Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что предложение о четвертой программе макрофинансовой помощи свидетельствует об обязательствах ЕС по солидарности с Украиной.

«Безусловно, государственный гарантированный долг на самом деле уже достигает триллионов. На сегодняшний день, а именно по состоянию на 1 января 2018 года, он составил немногим более 2 трлн, а именно 2,14 трлн гривен ($77,7 млрд)», — рассказывала в феврале председатель государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз. К началу 2018 года госдолг Украины превысил 2,1 трлн гривен и уже приблизился к 80% ВВП. На обслуживание внешних кредитов страна ежегодно тратит $4,7 млрд — почти в полтора раза больше, чем страна рассчитывает получить от МВФ в этом году.

Только Международному валютному фонду (МВФ) украинские Нацбанк и Министерство финансов должны $12,1 млрд