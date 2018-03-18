Ещё
Дипломатов не пустили к Скрипалю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российских дипломатов отказались пустить к Скрипалю 

Lenta.ru 58 минут назад
Великобритания не стала предоставлять российским дипломатам доступ к бывшему разведчику Сергею Скрипалю, отравленному в начале марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя российского посольства в Лондоне.
«Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — пояснил собеседник агентства.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях.
>>В Британии появилась новая версия отравления Скрипаля
Отравление Скрипала спровоцировало международный скандал. Лондон возложил ответственность за отравление на Россию и выслал 23 дипломатов, Москва в ответ объявила персонами нон грата такое же число дипломатов.
Расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии займет недели, если не месяцы, заявил заместитель контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нил Басу.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хакеры атаковали сайт Центризбиркома382
«Это будет концом Евросоюза»36
Путин назвал идеальный результат выборов1003
Дальний Восток и Сибирь показали рекордную явку142
Три страны открестились от «Новичка»41
Видео
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
08:07
Хакеры атаковали сайт Центризбиркома
Политика Выборы 2018
02:23
Путин назвал идеальный результат выборов
Политика Выборы 2018
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:00
В Британии появилась новая версия отравления Скрипаля
В мире Европа
01:08
Россиянам не дали проголосовать во Львове и Одессе
Украина В мире
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение