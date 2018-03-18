Шведам мерещатся битвы с Россией

Дания и Швеция разрабатывает план тотальной мобилизации на случай военного конфликта с Россией . В Стокгольме планируют продержаться как минимум три месяца до прихода подмоги — видимо, от НАТО , которое находится по другую сторону шведской границы ( Норвегия Германия ). Насколько реалистичен такой план и зачем России завоевывать Швецию?

Швеция собирается серьезно обновить оборонную инфраструктуру, готовясь пережить потенциальное наступление «неизвестного противника». План по тотальной мобилизации всего и вся в шведском государстве разрабатывался еще во времена холодной войны, но после развала СССР был положен под сукно.

По мнению главы парламентской оборонной комиссии Бьорна фон Сидова и главы секретариата комиссии Томми Акессона, мобилизация должна позволить королевству продержаться в случае вторжения не меньше трех месяцев, пишет Defensenews.

«Положение Швеции с точки зрения обороны государства выглядит непросто. С одной стороны, Швеция наряду с Финляндией остаются единственными странами на Балтийском море, которые до сих пор не вступили в НАТО. С другой — географическая форма Швеции делает ее весьма уязвимой для воздушных атак». «Если вы являетесь членом НАТО и на вас нападают, другие члены придут вам на помощь. К Швеции это не относится, поэтому она планирует мобилизовать всю страну, если на нее нападет Россия», — отмечает издание, и добавляет:

Кстати, комиссия была сформирована в прошлом году, и ее целью является закладка основ для возрождения так называемой концепции «тотальной обороны». Концепция о том, что стране надо продержаться три месяца, действовала в годы холодной войны и затем ушла в историю. И вот теперь она снова возрождена. «Гражданская оборона включает в себя медицинскую помощь, приюты, частные компании — все. Местные общины и все их обязательства, — сказал Акессон. — Это тотальная мобилизация страны и планирование того, как направить все силы общества на отражение потенциальной военной атаки».

Главный редактор военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов ( Рига ) не исключает, что шведский генштаб рассматривает все варианты российского вторжения: по воздуху, через Финляндию с моря или даже через ту же Финляндию, но по льду Ботнического залива в зимнее время. Эксперт напоминает, что еще во времена Петра Первого триста лет назад русский десант высаживался с моря на территории нынешней Швеции.

«Русские войска тогда под командованием Апраксина подошли на 150 километров к Стокгольму в свое время, к городку Норчепинг, который в итоге сгорел», — напомнил Мелконов.

Сто лет спустя, в годы правления Александра Первого, русские войска также достигли шведского берега, но уже пешком по льду через пролив Кваркен в Ботническом заливе. Это произошло во времена Русско-шведской войны 1808–1809 годов, которая завершилась победой России и по итогам которой Финляндия отошла к России.

Мелконов недоумевает, почему в Стокгольме всерьез обсуждают срок в три месяца. Он напоминает, что современные конфликты измеряются не месяцами, а сутками. «Какие три месяца? Нам бы день простоять да ночь продержаться», — пошутил он по этому поводу. При этом эксперт уверен, что среди шведов найдется достаточно тех, кто при необходимости готов защищать родину, партизанить, жить в пещерах, бегая по горам с автоматом. «Шведские добровольцы участвовали в советско-финской войне. Шведы умеют драться», — отметил эксперт.

Первый вице-президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков уверен, что шведский генералитет всерьез рассчитывает с помощью регулярных войск удержать свои территории на протяжении трех месяцев. Но и он полагает, что гипотетическое вторжение в самую населенную южную часть Швеции займет считанные дни.

Тем не менее в горных районах шведские военные действительно могут надолго закрепиться. «Россия не имеет общих границ со Швецией. Для начала нужно захватить Финляндию. То есть внедрению в Швецию будет предшествовать достаточно длительный этап — фронтовая операция 5–10 дней», — сказал Сивков газете ВЗГЛЯД . По его предположению, за пять дней Швеция успеет провести полную мобилизацию, что позволит создать в горных районах глубокую эшелонированную оборону и обеспечивать сдерживание наступающих войск.

Что касается защиты от воздушной атаки, то королевство может рассчитывать только на свои немногочисленные ПВО, поэтому эффективность такой защиты может быть крайне низкой.

Откуда в принципе в Швеции взялась эта полубезумная идея — обороняться от России? Дело в том, что антироссийские настроения в королевстве в целом распространены. Швеция традиционно остается в группе стран, наиболее негативно настроенных к России. Вот данные опроса Transatlantic Trends 2016 года: 79% подданных Швеции относились к России плохо, и этот процент выше, чем в странах Балтии, которые находятся даже ближе к нашей стране.

Шведский публицист Маттиас Йоранссон, автор книги Bjornen kommer («Идет медведь»), ранее рассказывал российским журналистам, что в стране сложился своего рода культ: жители страны с детства регулярно занимаются поисками российских подлодок. По его словам, в 1980–1995 годах власти зарегистрировали почти 6,5 тыс. сообщений о русских подлодках. Новый всплеск «охоты» был отмечен в 2014 году. Власти зафиксировали 300 сигналов рядовых шведов о том, что они «видели субмарину». Правда, в итоге ни одной лодки так никто и не нашел.

Мелконов признает, что в советское время наши субмарины действительно активно дефилировали мимо шведской границы. «Но современной России это абсолютно не нужно, ведь Швеция не рассматривается ею как возможный агрессор», — считает Мелконов. Более того, повода нападать на королевство нет ни у одного государства.

Военную риторику стокгольмских политиков рижский эксперт списал на повседневную деятельность минобороны , которое нуждается в новых бюджетах. «За что они деньги получают? Чтобы родину защищали. Проводят учения, пугают местных», — напомнил эксперт.