Савченко заявила о готовности военных к госперевороту

«Страна.ua» 13 марта сообщила, что Савченко в ближайшее время могут обвинить в подготовке военного переворота на Украине. По информации издания, в 2017 году она обсуждала с высокопоставленными военными возможное изменение ситуации в стране. Во время дискуссий «патриотически настроенные офицеры» выражали недовольство «коррумпированной властью» президента страны Петра Порошенко.

На вопрос, много ли на Украине военных, готовых свергнуть действующую власть путем военного переворота, Савченко ответила, что таких «более чем достаточно».