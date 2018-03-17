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Президент Грузии назвал ее форпостом интересов США
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Президент Грузии назвал ее форпостом интересов США 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
Глава Грузии Георгий Маргвелашвили встретился в Белом доме (Вашингтон, США) с советником американского президента по вопросам национальной безопасности Гербертом Макмастером и заявил о своей обеспокоенности в связи с возросшими угрозами в регионе.
Маргвелашвили также указал на роль Грузии как форпоста интересов США и Запада в регионе и указал на важность участия США для укрепления Грузии в этой роли, передает "Интерфакс".
На встрече обсуждалась безопасность в регионе Черного моря. Ранее Маргвелашвили провел встречи в Конгрессе и Сенате США, где выразил надежду на американскую поддержку Грузии перед саммитом НАТО и подчеркнул важность грузино-американского сотрудничества в сфере безопасности. Сенаторы в свою очередь подчеркнули, что Грузия — особый партнер США и НАТО в регионе.
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