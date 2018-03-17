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Российскую журналистку выдворили из Украины
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Российскую журналистку выдворили из Украины 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
Служба безопасности Украины (СБУ) сочла деятельность журналистки российского телеканала «Россия 24» Натальи Гончаровой деструктивной и сообщило о ее выдворении из страны, говорится на сайте СБУ.
«Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искажённом виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины», — говорится в сообщении.
По версии СБУ, журналистка планировала проведение информационной провокации путём «тенденциозного освещения» выборов президента России на территории Украины.
«С целью предупреждения противоправных действий иностранки, которые противоречат интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию России с запретом въезда на Украину сроком на три года», — добавили в ведомстве.
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