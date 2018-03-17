Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ

В своем заявлении внешнеполитическое ведомство отметило, что реакция России не меняет фактов.

«Российские меры не меняют фактов — попытки убийства двух человек на британской территории, чему нет другого объяснения, кроме виновности российского государства», — заявили в ведомстве.

«У нас нет разногласий с народом России, и мы по-прежнему считаем, что не в наших национальных интересах прекратить весь диалог между нашими странами», — отмечают в Лондоне, считая, что ответственность России заключается в том, чтобы отвечать за свои действия и выполнять международные обязательства.

Совет национальной безопасности соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении России в ответ на высылку дипломатов из Москвы.