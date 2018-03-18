Посол Украины пригрозил финской делегации в Крыму

Финская делегация пожаловалась на угрозы из-за поездки в Крым

"Посол Украины в Финляндии просит финскую сторону наказать нас за посещение Крыма, но в Финляндии работают законы, у людей есть право на свое мнение, свободу передвижения. Это смешно просить у Финляндии нас как-то наказать и усмирить. Мы не относимся серьезно к подобным угрозам", — сказала Скиппари-Смирнова. Финская делегация, находящаяся в Крыму, начала получать угрозы от посла Украины в Финляндии, заявила глава делегации, председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова, сообщает РИА "Новости".

Визит финской делегации в Крым продлится до 20 марта и призван наладить культурные и дружеские связи.

Ранее сообщалось, что финская делегация предложила ввести безвизовый режим с Крымом.