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Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
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Украинский телеканал стер Крым с лица Земли 

Lenta.ru 13 часов назад
Украинский телеканал "UA:Перший" оконфузился, показав карту с "исчезнувшим" Крымом. На ошибку обратила внимание журналист Галина Плачинда на своей странице в Facebook.
"Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны", — отметила Плачинда.
Пользователи соцсети отметили, что авторы сюжета вообще забыли изобразить полуостров.
"Я не адвокат телеканала, но, похоже, что они вообще-то забыли его нарисовать", — отметили в комментариях.
"Так не доставайся ты никому — подумали они", — написал Петро Волинський.
Позже телеканал извинился за инцидент и объяснил инцидент технической ошибкой. Как заверили авторы заявления на сайте, в эфире была показана картинка, состоявшая из нескольких элементов, которые накладываются друг на друга слоями. Отмечается, что дизайнер, создававший карту, забыл включить видимость нескольких географических объектов, в том числе Крыма.
"Поэтому зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки", — заключили в заявлении.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
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