Подали на разрыв: как Украина проживет без России

Как Украина разорвет программу экономического сотрудничества с Россией

Власти Украины заявили о намерении прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Этот очередной разрыв отношений носит символический характер, поскольку отношения в ключевых отраслях вроде оборонки, авиапрома или энергетики уже давно сведены к минимуму. Но даже при этом Россия остается главным торговым партнером для Украины.

«Правительство готово принять решение о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ», — сообщил он в Twitter. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией.

«Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия», — цитирует премьер-министра телеканал «112 Украина».

Программа, о которой идет речь, должна закончиться в 2020 году. Документ был подписан в июне 2011 года главами правительств двух стран — Владимиром Путиным Николаем Азаровым , который скрывается сейчас в России от новых украинских властей.

«Одним из основных направлений развития экономик Российской Федерации и Украины является активизация взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества», — говорится в документе. В рамках этой «активизации», предусматривалось, в частности, «создание совместных предприятий и стратегических корпоративных объединений (транснациональных корпораций) для выполнения работ по созданию новых образцов продукции военного, двойного и специального назначения, а также осуществления ремонта и модернизации существующих». Стоит согласиться с Гройсманом, в том, что при текущем уровне двусторонних отношений, программа, действительно, утратила актуальность. Некоторые пункты сейчас звучат просто как фантастика.

Есть отдельный раздел «Углеводородная энергетика». Он предусматривал развитие сотрудничества в области добычи, переработки, хранения и транзита углеводородов. Особенно этот пункт интересно читать сегодня, когда «Газпром» «Нафтогаз» ведут очередную «газовую войну».

В этом же разделе предусматривалась совместная разработка и освоение технологий разведки и добычи газа из нетрадиционных источников (в том числе, газоносных сланцев и песчаников), а также совместное освоение и эксплуатация углеводородных месторождений структуры Палласа на черноморском шельфе.

Сейчас, когда разорваны экономические связи во всех ключевых секторах, читать планы по «интеграции авиационных комплексов Российской Федерации и Украины для максимально полного использования научно-технического, производственного, технологического и инновационного потенциала обоих государств».

По словам Владимира Гройсмана, он дал поручение о расторжении этой программы, решение может быть принято 21 марта.

Ранее Украина расторгла или денонсировала договор о сотрудничестве с РФ в военной отрасли, межправсоглашения об организации военных межгосударственных перевозок и расчетов за них, соглашения о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны, соглашения о поставках вооружения и военной техники.

«Относительно договора: МИД подготовил предложения и анализ относительно возможной полной или частичной приостановки договора или денонсации. Мы подготовили разные опции. Окончательное решение будет приниматься президентом», — заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца агентству «Интерфакс-Украина». Среди последних планов Украины — денонсировать договор о дружбе с Россией и выйти из СНГ. Соответствующие предложения уже лежат на столе у украинского президента.

Но, несмотря на то, что двусторонние отношения де-факто разорваны, торговля между двумя странами продолжается. Россия остается ключевым рынком сбыта для украинских производителей, а коллапс многих украинских предприятий и блокада неподконтрольных регионов Донбасса, позволяют компаниям «страны-агрессора» поставлять на Украину продукции на миллиарды долларов.

Россия стала по итогам 2017 года крупнейшим внешнеторговым партнером Украины. На нее пришлось 12% внешнеторгового оборота.

По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт украинских товаров в Россию в прошлом году составил $3,9 млрд, что на 9,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России вырос на 40% до $7,2 млрд Эти торговые связи идут вне межправительственных соглашений, и заблокировать их можно только полностью перекрыв границу.