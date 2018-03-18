Украинский телеканал показал карту Украины без Крыма

Украинский телеканал «СТБ» показал в эфире карту Украины без Крыма

"Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе "Холостяк" от 16.03.2018 года — некорректное графическое изображение карты Украины. Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины", — говорится в заявлении телеканала, опубликованном в воскресенье в Facebook. Украинский телеканал "СТБ" в воскресенье признал, что показал в эфире карту Украины без Крыма

Также телеканал заявил, что уже исправил "ошибку" во всех видео на официальных страницах.