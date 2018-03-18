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Украинский телеканал показал карту Украины без Крыма
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Украинский телеканал «СТБ» показал в эфире карту Украины без Крыма 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Украинский телеканал "СТБ" в воскресенье признал, что показал в эфире карту Украины без Крыма.
"Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе "Холостяк" от 16.03.2018 года — некорректное графическое изображение карты Украины. Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины", — говорится в заявлении телеканала, опубликованном в воскресенье в Facebook.
Также телеканал заявил, что уже исправил "ошибку" во всех видео на официальных страницах.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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