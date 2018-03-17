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Грузия выполнила «домашнее задание» НАТО
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Грузия выполнила «домашнее задание» НАТО 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Грузия выполнила все пункты своего «домашнего задания», в том числе провела необходимые реформы и исполнила различные требования, которые предъявила НАТО для вступления в организацию. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргелашвили в ходе выступления в вашингтонском консервативном фонде Heritage Foundation, пишет «Коммерсантъ».
Маргелашвили считает, что страны НАТО пришли к консенсусу, и у Грузии «есть только решительные сторонники вступления в альянс». При этом он отметил, что «есть и группа стран, которая считает, что нам не стоит торопиться». По словам президента Грузии, переговоры по вопросу вступления в альянс все еще ведутся.
В конце 2017 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о неготовности Грузии и Украины к вступлению в альянс. В российском МИД считают, что дальнейшее углубление сотрудничества Грузии и НАТО — это угроза безопасности Закавказья.
В сентябре 2017 года Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Тбилиси должен быть готов оказаться в первых рядах, когда НАТО примет решение о дальнейшем расширении.
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