Грузия выполнила «домашнее задание» НАТО

Грузия выполнила все пункты своего «домашнего задания», в том числе провела необходимые реформы и исполнила различные требования, которые предъявила НАТО для вступления в организацию. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргелашвили в ходе выступления в вашингтонском консервативном фонде Heritage Foundation, пишет «Коммерсантъ».

Маргелашвили считает, что страны НАТО пришли к консенсусу, и у Грузии «есть только решительные сторонники вступления в альянс». При этом он отметил, что «есть и группа стран, которая считает, что нам не стоит торопиться». По словам президента Грузии, переговоры по вопросу вступления в альянс все еще ведутся.