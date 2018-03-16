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Выступления Трампа связали с ростом насилия
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Выступления Трампа связали с ростом насилия 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Reuters
В городах, где проходили предвыборные митинги в поддержку Дональда Трампа, на которых он выступал, фиксируется повышенный уровень насилия. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследование Пенсильванского университета.
Уточняется, что в городе, принимающем митинг Трампа, в 2,3 раза возрастало число нападений в сравнении с обычными показателями.
"Оказалось, что это феномен, уникальный для митингов Дональда Трампа", — сказал постдокторант университета и автор исследования Кристофер Моррисон.
Газета подчеркивает, что зачастую выступления Трампа сопровождаются столкновениями его сторонников и противников.
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