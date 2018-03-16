Выступления Трампа связали с ростом насилия

Уточняется, что в городе, принимающем митинг Трампа, в 2,3 раза возрастало число нападений в сравнении с обычными показателями.

"Оказалось, что это феномен, уникальный для митингов Дональда Трампа", — сказал постдокторант университета и автор исследования Кристофер Моррисон.

Газета подчеркивает, что зачастую выступления Трампа сопровождаются столкновениями его сторонников и противников.