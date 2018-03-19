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Могерини солидарна с Британией по делу Скрипаля
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Могерини выразила солидарность с Британией по делу Скрипаля 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Reuters
Евросоюз полностью солидарен с Великобританией в связи с "делом Скрипаля", сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини журналистам перед советом глав МИД стран Евросоюза.
"У нас интенсивная повестка дня сегодня с министрами. В первую очередь мы послушаем (главу МИД) Бориса Джонсона по Солсбери Совершенно ясна наша полная солидарность с Великобританией и наша крайняя обеспокоенность тем, что произошло. Это неприемлемо", — сказала она.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство, что Россия категорически отрицает.
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