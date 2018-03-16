Ещё
В Раде рассказали об инвестициях Порошенко в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде рассказали об инвестициях Порошенко в Россию 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко инвестирует средства в Россию. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Виктор Балога, сообщает телеканал NewsOne.
"Президент Украины дает пример инвестировать в Россию. Друзья президента вкладывают средства в активы России", — сказал Балога.
По словам депутата, нельзя однобоко подходить к вопросу экономического сотрудничества с Россией. Балога уверен, что с Россией можно торговать определенными товарами, а некоторыми — не стоит.
Депутат Рады подчеркнул, что Украина продолжит экономическое сотрудничество с Россией, а все заявления власти, которые сообщают об обратном, "являются обманом".
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией.
Газета.Ru: последние новости
Британия высылает 23 российских дипломатов Порошенко вслед за министром обороны Британии посоветовал России замолчать Трамп выиграл суд у порноактрисы
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии322
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля711
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»67
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником410
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение