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Польша и Германия выступили за «веймарский треугольник»
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Польша и Германия выступили за оживление «веймарского треугольника» 

RT на русском 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Польша и Германия выступают за оживление сотрудничества в рамках «веймарского треугольник». Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович по итогам встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.
«Польша готова вместе с Германией и другими странами ЕС, например Францией, взять ответственность за будущее ЕС… Мы выступили за развитие «веймарского треугольника». Но для этого нужна воля всех трех стран», — цитирует РИА Новости министра.
Маас подтвердил, что поддерживает идею развития «веймарского треугольника».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что ближайшие годы станут решающими в вопросе сохранения единства ЕС.
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