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Гройсман не станет президентом Украины
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Гройсман заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу заявил, что не собирается принимать участия в ближайших президентских выборах.
Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Ранее Порошенко заявил, что еще не принял решения об участии в выборах.
"У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания баллотироваться в президенты Украины", — заявил Гройсман в эфире радио "Новое Время", добавив, что его главная амбиция — сделать Украину лучше.
Директор социологической группы "Рейтинг" в пятницу заявил, что экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента, на втором месте — действующий президент страны Петр Порошенко.
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