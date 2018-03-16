США могут сократить помощь ряду стран

СМИ: США могут сократить помощь странам, выступающим против штатов в ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли предлагает привязать предоставление помощи иностранным государствам к их поддержке американской позиции в ООН, пишет газета Foreign Policy со ссылкой на попавший в распоряжение издания документ.

Иерусалим. "Позиция миссии США при ООН заключается в том, что помощь США иностранным государствам должна быть пересмотрена с тем, чтобы деньги налогоплательщиков шли на продвижение интересов США, а не на финансирование оставшихся в наследство программ, которые обеспечивают низкий доход от инвестиций или его полное отсутствие", — говорится в предназначенном для внутреннего пользования документе под названием "Верховенство Америки в политике иностранной помощи". Это предложение было выдвинуто на фоне сокращении взноса США в бюджет БАПОР — Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ — в ответ на инициированную Палестиной резолюцию Генеральной Ассамблеи , не признающую решения США о переносе посольства страны в Израиле

Дипломаты рассматривают пересмотр политики в отношении почти 40 стран мира, которые в общей сложности в 2016 году получили от Вашингтона помощь на сто миллионов долларов. При этом те же страны в 54% случаев голосовали в противовес США. Сокращения могут коснуться программ развития, в частности проектов в области инфраструктуры, образования и энергетики.

Китай и Тем не менее, США могут закрыть глаза на голосование стран в органах ООН, если предоставление помощи будет необходимо для "нужд экономики или безопасности США". В частности, уступки могут быть сделаны Ираку , который, как отмечается в документе, в 60% случаев выступает против позиции Вашингтона в ООН. Помощь также может остаться неизменной для Египта , несмотря на то, что Каир "в ООН часто больше противостоит Соединенным Штатам, чем Россия Венесуэла ".