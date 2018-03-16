Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Главные события пятницы

«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури

Instagram/ireneiadak

В грузинском курортном городе Гудаури днем в пятницу, 16 марта, вышла из строя канатная дорога, которая использовалась лыжниками и сноубордистами для подъема и спуска с гор.

Читать далее Порошенко поставили ультиматум по Крыму

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Читать далее В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина

Сергея Скрипаля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес лидера России Владимира Путина в его якобы причастности к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ

Украина разорвет экономические отношения с Россией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

РФ пригрозила Британии "мощнейшим давлением"

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва будет оказывать на Лондон «мощнейшее давление» по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В ООН сорвали выступление России

Заседание ООН о нарушении Украиной прав жителей Крыма было сорвано. Об этом РИА Новости сообщил планировавший выступить на нем Александр Молохов, глава рабочей группы при постоянном представительстве Крыма при президенте России.

Новое российское оружие назвали угрозой всей жизни на Земле

Новый подводный беспилотник «Статус-6», который способен нести на своем борту ядерный заряд, является «кобальтовой бомбой» и может превратить целые континенты в безжизненные территории.

Читать далее Весны не будет. Пришли феноменальные морозы

Феноменальные морозы придут в Москву в выходные, 17 и 18 марта. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля

Нервно-паралитическое вещество, которым отравился осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери Юлии до того, как она вылетела из Москвы в Лондон.

Семью Фриске лишают имущества

Дом Жанны Фриске в подмосковной деревне Крюково будет выставлен на торги. Соответствующее решение принял Истринский городской суд по иску благотворительного фонда «Русфонд».