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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости

«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури

Instagram/ireneiadak
В грузинском курортном городе Гудаури днем в пятницу, 16 марта, вышла из строя канатная дорога, которая использовалась лыжниками и сноубордистами для подъема и спуска с гор.
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Порошенко поставили ультиматум по Крыму

depositphotos.com
Запрещенная в России организация «Меджлис крымско-татарского народа» собирается устроить массовые протесты в Киеве, если президент Украины Петр Порошенко не признает Крым «крымско-татарской национально-территориальной автономией», сообщает РИА «Новости».
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В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес лидера России Владимира Путина в его якобы причастности к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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Украина разорвет экономические отношения с Россией

Valentyn Ogirenko/Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
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РФ пригрозила Британии "мощнейшим давлением"

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва будет оказывать на Лондон «мощнейшее давление» по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
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В ООН сорвали выступление России

Заседание ООН о нарушении Украиной прав жителей Крыма было сорвано. Об этом РИА Новости сообщил планировавший выступить на нем Александр Молохов, глава рабочей группы при постоянном представительстве Крыма при президенте России.
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Новое российское оружие назвали угрозой всей жизни на Земле

Новый подводный беспилотник «Статус-6», который способен нести на своем борту ядерный заряд, является «кобальтовой бомбой» и может превратить целые континенты в безжизненные территории.
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Весны не будет. Пришли феноменальные морозы

Феноменальные морозы придут в Москву в выходные, 17 и 18 марта. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля

Нервно-паралитическое вещество, которым отравился осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери Юлии до того, как она вылетела из Москвы в Лондон.
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Семью Фриске лишают имущества

Дом Жанны Фриске в подмосковной деревне Крюково будет выставлен на торги. Соответствующее решение принял Истринский городской суд по иску благотворительного фонда «Русфонд».
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