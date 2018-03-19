Тебя сейчас послать иль через Twitter. Трамп продолжит чистку аппарата

По большому счету, нет ничего плохого в том, что Трамп развлекается кадровой чехардой. Хуже станет, когда у него закончатся люди, и он захочет увольнять страны. Уже хочет. Но ему люди мешают. От них и избавляется. Пока от своих.

"Говорила с президентом и генералом Гербертом Макмастером — несмотря на все сообщения в СМИ, у них хорошие рабочие отношения, никаких изменений", — написала в своем блоге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

И все тут же вспомнили, что на слухи об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона она реагировала так же. Это еще не значит, что вот-вот. Но то, что кое-кому пора паковать чемоданы — точно. Просто Трамп, как говорят о нем те, кто все-таки надеется на присутствие в нем какой-никакой тактичности, думает, как бы поделикатней распрощаться с советником по нацбезопасности. "Может, твитом?", — вероятно, спрашивает он себя.

Причиной всей этой текучки источники называют несносный и неуживчивый характер самого Дональда. Тоже мне, открыли Америку. Он лишь переступив порог Белого дома, сам понял и другим дал понять, что здесь — тоска. Поэтому и решил, так сказать, "разнести эту халабуду". Ну, то есть, привить ей те законы, по которым он жил до того. В том числе и законы жанра. Его телешоу "Кандидат" потому ведь и пользовалось успехом, что зрители все время ждали, кому он в следующий раз скажет: "уволен!".

Но Тиллерсоном он так задрал планку, что после него отставка министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина уже не впечатлила. И даже расчет, выданный личному помощнику президента Джону Макэнти за подозрения в махинациях, взыскательную публику тоже не вдохновил. Другое дело — ключевые фигуры. Генералы Макмастер и Келли. Выше их — только звезды Мэттиса. Но шеф Пентагона — с первого дня неприкасаемый. А этим ничего такого не обещали. Тем более, их самих выпустили на замену. Получается, Трамп пошел по второму кругу. Увольняет тех, кто сменил уволенных.